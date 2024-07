Victor Osimhen, tra mercato e futuro incerto

Victor Osimhen è uno dei protagonisti più discussi del mercato estivo. Inizialmente dato per certo come partente, il trasferimento del talentuoso attaccante nigeriano si è complicato a causa della sua elevata clausola rescissoria, che ha dissuaso diversi club interessati.

Tuttavia, tra le squadre ancora in corsa spicca il Paris Saint-Germain, oltre a varie opzioni provenienti dall’Arabia Saudita. Di certo c’è solo un Aurelio De Laurentiis impaziente di conoscere il futuro del calciatore che tanto ha fatto sognare i tifosi.

Fabrizio Romano, noto giornalista ed esperto di mercato, ha commentato la situazione attraverso un tweet su X. Romano ha sottolineato che Osimhen rimane un obiettivo del Paris Saint-Germain, soprattutto se il club francese dovesse vendere uno dei suoi attaccanti in questa sessione di mercato.

Sebbene non ci siano ancora offerte formali, Osimhen è uno dei nomi sulla lista del PSG, mentre anche alcuni club della Saudi Pro League hanno manifestato il loro interesse. Il club francese potrebbe mettere sul piatto una cospicua somma di denaro, De Laurentiis sta attendendo.

In caso di partenza di Osimhen, il Napoli ha già individuato il suo possibile sostituto: Romelu Lukaku. La società azzurra sembra pronta a puntare sull’attaccante belga per riempire il vuoto che potrebbe lasciare Osimhen, confermando così la volontà di mantenere alta la competitività della squadra.

