Victor Osimhen, un fan lo contatta sui social: “Vieni al Chelsea”

Victor Osimhen si trova attualmente in Nigeria per celebrare il suo venticinquesimo compleanno. Attraverso i social media, ha ricevuto numerosi messaggi di auguri, tra cui un post di un fan che ha condiviso una sua foto d’infanzia indossando la maglia del Chelsea e gli ha chiesto di “venire al più presto a salvare il Chelsea”. Il prolifico attaccante del Napoli ha reagito positivamente mettendo un “mi piace” al post e commentando con due cuoricini.

Happy birthday Victor Osimhen, pls come and rescue Chelsea soon 🥺🙏🏾 pic.twitter.com/Jo69J1fN5b — Ó.G.B (@OGBdeyforyou) December 29, 2023

Voci sul futuro di Osimhen si inseguono da mesi ormai e il rapporto con il Napoli sembrerebbe essersi deteriorato. L’ultimo scorcio del 2023 per Victor Osimhen con la maglia del Napoli non è stato positivo. Una sconfitta in trasferta a Roma, seguita da un’espulsione nel secondo tempo, ha portato alla chiusura anticipata della sua stagione con la squadra azzurra.

Victor Osimhen sarà costretto a una squalifica seguita dalla partecipazione alla Coppa d’Africa, privando così Mazzarri del suo numero 9 per diverse partite. Questo non rappresenta il modo migliore per onorare il recente rinnovo contrattuale con il Napoli, che ha esteso la sua permanenza fino al 2026. Tuttavia, si avverte l’impressione che potrebbe essere ceduto durante la prossima estate.