Victoria dei Maneskin, baci sulla barca: ecco la nuova fidanzata

Victoria dei Maneskin è stata paparazzata in quel di Formentera con la sua nuova fidanzata mentre si scambiavano baci

Scambi di baci a Formentera, il tutto paparazzato. Victoria De Angelis dei Maneskin e Luna, la sua nuova fidanzata, le protagoniste. Entrambe colte durante lo scambio di baci dai fotografi. Tre su quattro dei Maneskin spendono il loro tempo in barca tra sole, mare, tuffi ed effusioni a Formentera con a mancare solo Damiano David, leader e cantante, che dopo la deludente trasferta a Budapest della sua Roma nella finale di Europa League persa contro il Siviglia e qualche lite di troppo con la fidanzata Giorgia Soleri via social sembra sparito dalla luce dei riflettori.

In ogni caso, i tre compagni della band hanno deciso di scatenarsi e divertirsi in vacanza tanto che il settimanale Chi è riuscito a beccarli dedicando loro una bella doppia pagina che ha del piccante. Dal chitarrista Thomas Raggi, beccato in acqua con la sua Lavinia fino al batterista Ethan Torchio intento a prendere il sole.

Ed ecco Victoria

Per finire Victoria De Angelis, bassista che nei live dei Maneskin rappresenta spesso l’elemento più spettacolare e che passa per più osservato, tra carica rock e look tra i più disparati che viene mostrata avvinghiata alla sua nuova fidanzata Luna e si baciano con passione. Entrambe sembrano non avere occhi che l’una per l’altra. Perse per qualche periodo nel caldo mare delle Baleari, in un giugno già di per sé meraviglioso per i Maneskin per via del sold out del concerto di Barcellona.