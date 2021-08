Victoria dei Maneskin è fidanzata, le foto che la ritraggono insieme alla sua nuova fiamma

Il settimanale ”Diva & Donna”, ha fotografato e paparazzato la musicista dei Maneskin, Victoria, insieme alla sua attuale fidanzata. Le due erano insieme in moto e si davano baci, carezze e coccole su un terrazzo. Il nome dell’attuale compagna di Victoria è attualmente però ancora sconosciuto.

Forse, la musicista preferisce rimanere nell’ombra e non rendere nota la sua storia, scegliendo la via della riservatezza, per preservare ancora il suo rapporto. In realtà non possiamo dire nemmeno da quanto tempo le due stiano insieme. Vista la passione tra le due, però, può essere che sia una storia nata da poco.

I COMMENTI DEL MONDO DI TWITTER – Ovviamente i fan del gruppo, ma soprattutto della celebre musicista, non hanno potuto non fare commenti sul web, specie su Twitter. Molti sono infatti contenti che la loro beniamina sia felice insieme ad un’altra persona, anche perché dalle foto sembra essere serena e ben affiatata con l’attuale compagna.

LE STORIE PRECEDENTI DI VICTORIA – La celebre chitarrista aveva già dichiarato di essere bisessuale, adesso sembra aver trovato l’amore tra le braccia di quella misteriosa ragazza delle foto. Qualche tempo fa aveva già raccontato di aver avuto diverse relazioni con ragazze e di essersi trovata bene.

La confessione era avvenuta al giornale ”Vanity Fair” e ha spiegato per lei cosa vuol dire essere liberi dal punto di vista dei gusti sessuali: “A sei anni già non le tolleravo le distinzioni tra maschile e femminile. Ho sempre avuto idee forti su come volevo essere. Rifiutavo cose tipicamente definite da bambina, e intorno mi prendevano in giro perché andavo sullo skate, giocavo a calcio, non indossavo gonne, mi stavo dando la chance di essere come desideravo. Un po’ l’ho subito, un po’ ci ho sofferto, ma ho avuto coraggio, e oggi grazie a quel coraggio so che potevo rimanerci molto più ferita, o avrei rischiato di lasciare ad altri la decisione più importante: quella su di me“.

Ha poi continuato aggiungendo: “Quando per la prima volta ho provato sentimenti e attrazione per una ragazza è stato un po’ disorientante perché non avevo mai avuto il coraggio di andare oltre le limitazioni che avevo imposto a me stessa”. ”Per la società essere eterosessuali è la norma e quindi spesso uno si incasella automaticamente in quel modo privandosi della libertà di vivere molte sfumature e sfaccettature diverse dell’amore. Una volta superata l’insicurezza iniziale di dover mettere in discussione le proprie certezze ho vissuto la mia sessualità in maniera molto naturale e libera, come dovrebbe poter essere per tutti“. Per vedere le foto di Victoria insieme alla sua attuale fidanzata clicca qui.