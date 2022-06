Vida potrebbe essere un Juan Jesus 2.0 per il Napoli

Vida andrà in scadenza alla fine di questo mese e potrebbe finire per essere un prossimo innesto per il Napoli di Luciano Spalletti

Il Napoli cerca difensori, anche in virtù del possibile addio di Koulibaly. Negli ultimi giorni sembra emergere la volontà di tesserare Domagoj Vida. Il difensore croato del Besiktas andrà in scadenza alla fine del mese e non sembra ci sia la possibilità di rinnovare.

Il calciatore in passato si è visto accostato anche all’Inter, ma – in maniera tardiva – ora il difensore croato potrebbe arrivare in Italia. I partenopei studiano il colpo, per ravvivare un calciatore che ieri sera è riuscito nell’impresa di fermare più volte Christopher Nkunku.

Il croato piace e non poco

Potrebbe essere dunque Domagoj Vida il nuovo difensore partenopeo. Il giocatore unirebbe esperienza ad un prezzo relativamente basso. Il calciatore, infatti, in Turchia percepiva circa 3.5 milioni di euro. Cifra che il Napoli potrebbe far abbassare, visto che i margini di trattativa ci sono tutti. Il calciatore potrebbe arrivare, inoltre, senza sborsare un centesimo per il cartellino.

Il calciatore ha ancora voglia di mettersi in mostra, visto anche l’ormai prossimo mondiale in Qatar di fine anno. Napoli potrebbe essere la piazza giusta e lui potrebbe ritrovarsi a prendere la pesante eredità o addirittura giocare accanto a Koulibaly. Per il senegalese non si hanno ancora notizie, ma la Juventus continua a spingere pur di averlo. I bianconeri non sono i soli, con anche il Barcellona pronto a cercare di strappare il difensore ad Aurelio De Laurentiis.