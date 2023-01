(VIDEO) Dalle profezie di 7Gold alla ‘paura’ di Tacchinardi: cos’è successo prima di Napoli 5-1 Juve

Prima della partita tra Napoli e Juventus, in pochi credevano in una disfatta del genere della squadra bianconera. In particolare, sul canale 7Gold, la profezia è addirittura assurda considerando il rotondo 5-1 rifilato dagli azzurri ai bianconeri. “Alle 23 del 13 gennaio, la Juventus sarà a -4 punti dal Napoli“:

Quanto accaduto ai microfoni di 7Gold, però, non è l’unico episodio degno di nota. Anche l’ex calciatore della Juventus, Alessio Tacchinardi, aveva dichiarato: “La Juventus fa paura al Napoli? Secondo me si. Perché se rientrano tutti e ha voglia di mordere l’erba può farlo. Se si centra il Napoli, gli azzurri devono avere paura“.

“Tranne il Napoli non vedo rose all’altezza dei bianconeri, non vedo altri super-squadroni. In ogni caso la squadra di Spalletti è forte in ogni reparto“.

La partita, poi, ha preso subito un piede diverso. Sono stati ben cinque le reti messe a segno dalla squadra di Luciano Spalletti.