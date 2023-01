(VIDEO) Ospina, grave infortunio per l’ex portiere del Napoli: esce dal campo in barella e in lacrime

Grave infortunio per l’ex calciatore del Napoli, David Ospina. Durante la partita tra il suo Al-Nassr e l’Al-Shabab, il portiere colombiano è stato protagonista di un brutto infortunio che lo costringerà a restare fuori almeno per due mesi, se non di più considerando l’importanza del gomito per un portiere.

L’infortunio, come evidenziato dagli esami strumentali post-partita, è molto grave, ovvero una frattura del gomito. Di seguito le immagini che mostrano l’ex Napoli uscire in lacrime in barella: