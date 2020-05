Vieni Da Me, Ambra Lombardo e Kikò Nalli insieme nel programma: sul web non convincono

Oggi pomeriggio è andato in onda su Rai Uno il consueto appuntamento con Vieni Da Me, talk show condotto da Caterina Balivo. Ospite della puntata Kikò Nalli, il quale si è raccontato a 360 gradi e ha parlato anche della sua relazione con Ambra Lombardo conosciuta nel Grande Fratello Vip.

IL RAPPORTO CON TINA CIPOLLARI – Kikò Nalli ha avuto una lunga relazione con Tina Cipollari, storica opinionista di Uomini e Donne, con la quale ha avuto anche dei figli. Tuttavia, i due hanno divorziato ma sono rimasti in buoni rapporti, soprattutto per questi ultimi. “No, nessun rimorso. Credo e spero di aver fatto una strada bella con i nostri figli. Nessuno credo che abbia nulla da rimproverarmi” ha dichiarato l’hair stylist.

LA STORIA CON AMBRA LOMBARDO – La storia d’amore con Ambra Lombardo è iniziata all’interno della casa del Grande Fratello Vip ed è continuata anche fuori. Tuttavia, da qualche mese circola una voce su un presunto raffreddamento se non fine della loro relazione. Anche in varie occasioni, come interviste, Kikò e Ambra hanno lasciato intendere di essere in crisi.

Oggi l’hair stylist ha smentito tutte le voci su questa presunta rottura e non solo: in collegamento si è presentata anche Ambra Lombardo. “I famosi sono quelli famosi, io diciamo sono popolare. Ma quale sfruttamento…” ha dichiarato Kikò su chi accusa la professoressa di sfruttarlo per la popolarità. “Io e Ambra non ci siamo mai lasciati. Sono tre mesi che non ci vediamo per il Covid. Lei è a Milano e io a Roma. Ci siamo lasciati per i giornali e i social. Dico sempre: tranquilla, è tutta pubblicità” ha scherzato l’uomo.

AMBRA LOMBARDO VUOLE UNA FAMIGLIA – Dopo gli interventi di Kikò, si è collegata Ambra Lombardo e ha svelato: “Mi manca Kikò, mi mancano tutte le persone che amo. Nalli me lo sono dimenticata, non ricordo più manco come è fatto”. La professoressa ha poi domandato al suo compagno se avesse la voglia di risposarsi e avere figli, Nalli ha risposto: “Mai dire mai nella vita, dobbiamo rivedere tante cose e di questa cosa se ne parlerà a quattrocchi”. Ambra, tra uno scherzo e l’altro, ha concluso: “A me piacerebbe sposarmi e avere dei figli, se Kikò è disponibile…”. Tuttavia, il web non è molto convinto di questa pace apparente.