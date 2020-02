Vieni da Me, Enzo Miccio a ruota libera su Chiara Ferragni, Fedez, Giulia De Lellis ed Elettra Lamborghini

Il wedding planner commenta i look degli influencer più noti in Italia.

Ospite a Vieni Da Me, programma condotto da Caterina Balivo, Enzo Miccio, noto wedding planner, ha commentato i look delle persone più influenti nel nostro Paese. Miccio è reduce dall’ultima edizione di Pechino Express 2020 in coppia con Carolina Gianuzzi, con la quale forma la coppia dei wedding planner. In quest’occasione ha spiegato che fare questo lavoro è molto più faticoso dell’avventura vissuta con la sua compagna di squadra.

ENZO MICCIO COMMENTA IL LOOK DI CHIARA FERRAGNI E FEDEZ – Caterina Balivo ha fatto scorrere delle immagini e alla vista di Chiara Ferragni, Enzo Miccio ha esordito con: “Beh, lei è la regina indiscussa. Tutto ciò che tocca diventa oro”. Effettivamente la Ferragni, con i suoi 18 milioni di follower, guadagna circa 58mila euro per ogni post condiviso su Instagram. La Balivo ha fatto presente che anche Fedez potrebbe essere un uomo da inviadiare; ed ecco arrivare la stroncata del wedding planner: “Lei lo utilizza come il suo accessorio personale”. Come la prenderà il cantante?

I COMMENTI SUI LOOK DI GIULIA DE LELLIS – Un’altra influencer presa di mira è stata proprio Giulia De Lellis, la quale ha saputo far fruttare la sua esperienza a Uomini e Donne. Ora la ragazza ha su Instagram 4,5 milioni di follower, seconda solo a Chiara Ferragni e guadagna circa 8mila euro per ogni scatto postato sui social.

“Da quando ha cambiato fidanzato è anche diventata più bella” ha sottolineato Enzo Miccio, stroncando il suo percorso all’interno del dating show di Maria De Filippi.

ELETTRA LAMBORGHINI: UNA DELLE PREFERITE – Tra le preferite vi è la regina del twerk Elettra Lamborghini, reduce dalla partecipazione a Sanremo 2020. La sua hit “Musica (e il resto scompare)” è una delle canzoni più passate in radio nonostante il risultato deludente in classifica del festival. Enzo Miccio ha avuto da ridire anche sui suoi look, tuttavia la Lamborghini aveva un altro compito fondamentale: “A Sanremo non ha azzeccato un look, ma ha svecchiato il Festival e quella era la sua missione più grande”.