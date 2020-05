Vieni Da Me, Morgan si confessa e lascia Caterina Balivo senza parole

Ieri Morgan, pseudonimo di Marco Castoldi, è stato ospite in collegamento da Caterina Balivo nel programma Vieni Da Me, su Rai Uno. Il cantautore, da sempre provocatore e protagonista di situazioni scomode, si è raccontato e ha fatto alcune dichiarazioni che hanno lasciato la conduttrice senza parole.

SUL FESTIVAL DI SANREMO – Durante il Festival di Sanremo, Morgan si è reso protagonista di un litigio con Bugo, suo compagno di percorso. La storia di come Bugo abbia lasciato sul palco il cantautore, il quale ha cambiato le parole della canzone in gara Sincero, ha fatto il giro del web e del mondo, facendo schizzare il brano in cima alle classifiche.

Proprio per questo motivo, in molti hanno ipotizzato che fosse stato tutto organizzato a tavolino, visti i risultati assai deludenti nelle prime serate. Morgan, durante l’intervista da Caterina Balivo, ha raccontato alcuni retroscena del litigio con Bugo, presente anche nel suo libro: “Dietro le quinte ho incontrato Fiorello, il quale mi ha animatamente chiesto cosa stesse succedendo”.

“Il mio problema era rimuovere i fogli che mi incolpavano del casino combinato. Ma in quel momento sul palco c’erano Amadeus e Fiorello che cercavano Bugo. Un assistente li ha nascosti e li ha buttati in un campo di grano. Li abbiamo recuperati nei giorni successivi e li abbiamo venduti all’asta per beneficenza” ha concluso Castoldi. Una storia surreale.

LE DICHIARAZIONI CHE HANNO LASCIATO LA BALIVO SENZA PAROLE – Nonostante il machiavellico racconto sul Festival di Sanremo, Caterina Balivo è rimasta senza parole per altre dichiarazioni fatte dal cantautore. Morgan ha infatti svelato di essersi lavato solo due volte durante la quarantena, una frase che non è passata inosservata. La risposta della conduttrice non si è fatta attendere: “È disgustoso, la gente sta mangiando a quest’ora”. Tuttavia, il cantautore ha continuato: “Non trovo il mio libro perché l’ho lasciato nel bidet. Non lo uso da un po’“.