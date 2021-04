Vieri nel suo programma Twitch spara a zero su De Laurentiis: “Fa solo disastri”

Ha sempre fatto discutere sia sul campo che fuori. Grandissimo bomber con le maglie di Inter, Milan e Juventus e instancabile predatore di Veline: è Christian “Bobo” Vieri, o lo si ama o lo si odia. Negli ultimi tempi, dopo molte sue ospitate a talk show televisivi ha deciso di “mettersi in proprio”.

È ormai da qualche mese, infatti, che Vieri ha deciso di creare il suo personale Talk Show calcistico sul suo canale Twitch intitolato Bobo TV con ospiti (quasi) fissi: Antonio Cassano, Nicola Ventola e l’attuale commentatore tecnico di Sky Lele Adani.

Dalle loro parole, escono spesso titoli di giornale perché i quattro di certo non le mandano a dire. In una delle sue ultime trasmissioni, è stato proprio Bobo Vieri a riservare delle parole non proprio dolci verso il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

“De Laurentiis fa solo dei disastri incredibili. Quattro punti dal Milan e devo sentire che Gattuso deve andare via… il problema del Napoli è lui”. Completamente in disaccordo, dunque, con l’incertezza che aggira intorno al futuro di Gennaro Gattuso, che a suo avviso, invece, starebbe meritando la permanenza.

“Appena sono rientrati tutti, tipo Mertens, ha fatto subito la differenza. Basta far rientrare i calciatori top ed ha una grandissima squadra, con giocatori veri”. Il problema principale per Vieri non è l’allenatore, bensì i continui infortuni di questa stagione.