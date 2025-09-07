domenica, Settembre 7, 2025
Calcio

Christian Vieri: “Scudetto? Ad oggi la rosa più completa e profonda di tutta la Serie A è dell’Inter”

Di Moreno Zannone
L’ex attaccante di Inter e Juventus, Christan Vieri, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport poco prima della chiusura del mercato estivo, in cui ha parlato del campionato di Serie A e della lotta Scudetto che, secondo l’ex bomber, potrebbe rivedere il tricolore ritornare di nuovo al Nord Italia dopo un anno.

“Vado contro la logica: il Napoli ha vinto e in teoria sarebbe la squadra da battere, ma oggi, anche prima di completare il mercato, la rosa più completa e profonda di tutta la A è l’Inter. Sono rimasti tutti quelli che quattro mesi hanno battuto il Barcellona in una notte incredibile: ok, poi c’è stata la finale, ma il 5-0 non cancella il valore del gruppo”. 

Come vede il secondo anno di Conte napoletano, soprattutto senza Lukaku per 4 mesi?

“Il calcio lo ha inventato il diavolo: mandi via Raspadori e Simeone, e poi ti si fa male Lukaku… Conte non è stato fortunato, la perdita è pesantissima e si deve tornare sul mercato per prendere un centravanti nuovo, ma io punto su Lucca: Udine non è uguale a Napoli, serve tempo per abituarsi ai carichi di un allenatore così esigente, ma è giovane e può spaccare. Ha una occasione e, alle spalle, un campione come De Bruyne”. 

Lei, al posto di Leoni, a 18 anni, sarebbe andato al Liverpool col rischio di non giocare?

“Il mondo è cambiato, non c’è più il concetto di ‘estero’, ma ci si muove tra campionati in Europa senza problemi. Leoni è il futuro e la domanda su di lui è un’altra: perché non lo hanno preso né Juve, né Milan, né Inter e neppure il Napoli? Io mi aspetto che i migliori vadano là, come succedeva un tempo. Ne beneficerebbe la Nazionale”. 

