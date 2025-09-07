Christian Vieri: “Scudetto? Ad oggi la rosa più completa e profonda di tutta la Serie A è dell’Inter”

L’ex attaccante di Inter e Juventus, Christan Vieri, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport poco prima della chiusura del mercato estivo, in cui ha parlato del campionato di Serie A e della lotta Scudetto che, secondo l’ex bomber, potrebbe rivedere il tricolore ritornare di nuovo al Nord Italia dopo un anno.

“Vado contro la logica: il Napoli ha vinto e in teoria sarebbe la squadra da battere, ma oggi, anche prima di completare il mercato, la rosa più completa e profonda di tutta la A è l’Inter. Sono rimasti tutti quelli che quattro mesi hanno battuto il Barcellona in una notte incredibile: ok, poi c’è stata la finale, ma il 5-0 non cancella il valore del gruppo”.

Come vede il secondo anno di Conte napoletano, soprattutto senza Lukaku per 4 mesi?