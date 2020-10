Vigilia di Champions per la Juventus: Pirlo punta sulla coppia Morata-Dybala, Ramsey sulla trequarti

Archiviato il deludente pareggio con il Crotone, la Juventus di Andrea Pirlo si appresta a fare il suo esordio in Champions League. I bianconeri saranno di scena domani ore 18:55 allo Stadio Olimpico di Kiev contro la Dinamo di Lucescu. La gara sarà visibile su Sky Sport Uno.

Il tecnico bianconero cambierà qualcosa rispetto alla squadra vista in campionato nell’ultimo turno. Ancora out Ronaldo e McKennie positivi al coronavirus, ma rientro dal primo minuto per Paulo Dybala, che affiancherà Morata in avanti. Sulle fasce Kulusevski a destra favorito su Chiesa, a sinistra Cuadrado al posto di Frabotta. Sulla trequarti torna Ramsey.

Lucescu confermerà il 4-3-3, con Supryaga centravanti, supportato da Rodrigues e De Pena. In mezzo al campo spazio a Buyalsky, Sydorchuk e Shaparenko; in porta Bushchan. Ecco le probabili formazioni:

DINAMO KIEV (4-3-3): Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Mykolenko, Karavaev; Buyalskyi, Sydorchuk, Shaparenko; Rodrigues, Supryaga, De Pena. All: Lucescu.

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Cuadrado; Ramsey; Dybala, Morata. All: Pirlo.