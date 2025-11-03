Vigilia di Napoli-Eintracht Francoforte: buone notizie per gli azzurri

Dopo il pareggio di sabato pomeriggio contro il Como, il Napoli torna a concentrarsi sulla Champions League e si prepara alla sfida all’Eintracht Francoforte di domani allo Stadio Maradona alle ore 18:45. In Serie A gli uomini di Antonio Conte guidano la classifica e sono al primo posto, mentre in Europa, per ora, la situazione è abbastanza deficitaria.

Dopo le prime tre giornate, il Napoli ha raccolto solamente tre punti grazie alla vittoria casalinga contro lo Sporting Lisbona per 2-1 con la doppietta di Hojlund. Le altre due gare giocate lontano dal Maradona non hanno fatto raccogliere punti: sconfitta a Manchester contro il City e tracollo ad Eindhoven contro il PSV.

A questo punto, visto il momentaneo ventitreesimo posto che occupa il Napoli nella League Phase, urge un ritorno alla vittoria per sistemare la situazione in classifica: molto difficile qualificarsi ormai tra le prime otto, perché bisognerebbe probabilmente vincere le prossime cinque gare; più probabile invece puntare all’accesso ai Playoff.

La vigilia dell’Eintracht Francoforte si è complicata visto che i tedeschi, reduci da un pareggio in Bundesliga contro l’Heidenheim, dovranno rinunciare a uno dei loro calciatori. L’allenatore Dino Toppmöller ha infatti confermato l’infortunio di un giocatore chiave, il giovane talento turco Can Uzun, costretto a lasciare il campo anzitempo per un problema muscolare.

Durante la conferenza post-partita, Toppmöller ha espresso la propria preoccupazione e delusione per l’accaduto: “Can Uzun ha accusato un problema alla coscia. È un vero peccato, perché ha un impatto enorme sul nostro gioco”, ha dichiarato il tecnico tedesco, aggiungendo che il giocatore si sottoporrà presto a una risonanza magnetica per definire i tempi di recupero.