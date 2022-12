Viktorija Mihajlovic, sommersa da assurde critiche: la replica della ragazza

Nonostante la recente e dolorosa perdita del padre, Viktorija Mihajlovic, secondogenita di Sinisa e Arianna Rapaccioni, è stata aspramente attaccata da diversi haters. Alcuni utenti, infatti, hanno messo un’assurda accusa alla 24enne, la quale non si è affatto tirata indietro dal rispondere a tono.

L’ASSURDA ACCUSA – Nonostante il dolore per la scomparsa del padre, Viktorija ha voluto dimostrare che bisogna sempre e comunque andare avanti. Sul suo account Instagram, infatti, la ragazza ha voluto condividere una foto a Nicholas, il fratello. Nulla di strano, se non fosse che a qualcuno la foto sarebbe sembrata inadatta perché giudicata “troppo sensuale in un momento del genere”.

Scorrendo tra i commenti sotto alla foto incriminata, c’è chi le ha scritto: “Non capisco il senso di fare foto sensuali in questo momento”. Davanti a dei commenti così assurdi, la secondogenita di Sinisa ha risposto a tono: “Non vedo nessuna posa sensuale in questa foto, ma anche se fosse non ci sarebbe nulla di male e sopratutto non sono cose che ti riguardano. Questo momento è il mio e mi comporto come meglio credo, faccio tutte le foto e le pose che voglio”.

C’è stato pure chi le ha così commentato lo scatto: “Non condivido queste foto e soprattutto che voglia hai dopo neanche una settimana dalla perdita di tuo padre. Per carità, sei libera di fare quello che vuoi, non sono nessuno e non voglio giudicarti ma non condivido assolutamente. Ho perso anche io mio padre”. Anche in questo caso la risposta di Viktorija Mihajlovic non si è fatta attendere: “Hai perso tuo padre, ma la voglia di commentare le mie foto la hai. Tu hai la forza di fare foto, tu di scrivere cazzate sotto le mie foto”.

Oltre alle dure critiche da parte di alcuni utenti, non mancano i commenti di sostegno e di affetto da parte dei tantissimi follower della ragazza. In molti, infatti, hanno voluto prendere le difese di Viktorija, replicando alle accuse mosse tra i commenti.