Vina, continua il pressing del Galatasaray

Il Galatasaray sembra voler chiudere il mercato prendendo Vina dalla Roma. Il calciatore non è mai esploso in maglia giallorossa

Dopo aver praticamente chiuso la trattativa per Mauro Icardi, il Galatasaray sembra aver intenzione di puntare anche a Vina della Roma. Il calciatore brasiliano non rientra nei piani di Mourinho, che non si svenerebbe nel caso in cui dovesse partire.

Il tecnico dei turchi non sarebbe soddisfatto di Van Aanholt e potrebbe chiedere alla società di affondare per il giallorosso. Secondo quanto filtra dalla Turchia l’obiettivo del Galatasaray sarebbe quello di portare immediatamente il giocatore a Istanbul, facendo di tutto per accontentare la Roma.

Mercato impressionante

Dopo un avvio stentato, settimi in campionato attualmente, i turchi sembrano aver voglia di rialzarsi con il botto. Il mercato estivo ha portato loro tanti giocatori, con prezzi bassissimi. Brillano su tutti gli ingaggi di Lucas Torreira dall’Arsenal e dello svincolato Dries Mertens.

Mauro Icardi è solo l’ultimo tassello arrivato, con Seferovic che è colui che potrebbe fargli da riserva. Sulla fascia destra è arrivato Leo Dubois dal Lione, mentre Vina arriverebbe per coprire la sinistra.

Il Galatasaray ha anche acquistato un giocatore che la Roma avrebbe voluto riscattare: Sergio Oliveira. Il portoghese ha sposato la causa dei turchi, che puntano a tornare immediatamente ai vertici del calcio turco. Una cosa è sicura: il mercato del Galatasaray è di quelli forti, che danno un impronta ad interi campionati. Per ora il club stenta, ma nei prossimi mesi sapremo se riusciranno a riprendersi quello che vogliono.