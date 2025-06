Vincenzo De Luca, la denuncia: “Campania derubata di 3 miliardi per la sanità”

“Dobbiamo lavorare per unificare l’Italia, partendo dal superamento dei divari finanziari tra Nord e Sud”. È questo l’appello lanciato dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del suo intervento conclusivo agli Stati generali della prevenzione, alla presenza del ministro della Salute Orazio Schillaci e del sottosegretario Marcello Gemmato.

De Luca ha puntato il dito contro le disuguaglianze nella distribuzione del Fondo sanitario nazionale: “Il primo obiettivo è unificare le condizioni finanziarie della sanità italiana. Non voglio togliere nulla a chi ha di più, ma le risorse aggiuntive devono servire a colmare i divari”.

Nel suo intervento, il governatore ha denunciato il trattamento riservato alla Campania negli ultimi anni: “Non sono stati dati 70 milioni in più alla Campania: per dieci anni siamo stati derubati di 300 milioni l’anno, tre miliardi in totale, in violazione della legge e della Costituzione. L’ho ricordato anche al presidente Mattarella”.

Una situazione che ha costretto la Regione a ricorrere alla giustizia amministrativa: “Siamo dovuti arrivare al Tar del Lazio per ottenere il rispetto della legge nel riparto del Fondo sanitario. Ancora oggi siamo sotto di 200 milioni: ogni cittadino campano riceve 32 euro in meno rispetto agli altri”.

De Luca ha però riconosciuto un timido passo avanti: “Cominciano a imboccare la strada giusta, già dal prossimo riparto dovranno essere recuperati 100 milioni”. Ma avverte: “Combattiamo da soli. Destra e sinistra, quando si parla di risorse per il Sud, voltano lo sguardo altrove”.