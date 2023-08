Vinicius infortunato, il Real torna su Vlahovic?

L’infortunio di Vinicius Junior ha costretto il Real Madrid a rivedere la propria strategia per il resto della finestra dei trasferimenti. I Blancos non escludono più la possibilità di ingaggiare un nuovo attaccante prima di settembre. Il serbo Dusan Vlahovic rimane l’opzione più conveniente

Venerdì scorso, nella partita contro il Celta Vigo, il brasiliano Vinicius Junior è stato costretto a fare una sostituzione poco dopo il quarto d’ora. L’attaccante ha lasciato il posto al galiziano Joselu ed è andato negli spogliatoi con un evidente fastidio alla gamba destra.

Anche se saranno gli esami a cui si sottoporrà oggi a determinare l’entità dell’infortunio, il Real Madrid teme già che il giocatore possa saltare più partite di quanto vorrebbe e che possa condizionare l’inizio di stagione di una squadra che, dopo le partenze di Karim Benzema, Mariano Díaz, Marco Asensio ed Eden Hazard, non è esattamente piena di attaccanti.

Per questo motivo, e perché non sembra più possibile che Kylian Mbappé approdi subito al Santiago Bernabéu, il consiglio di amministrazione ha deciso di ripensare la propria strategia per il resto della finestra di trasferimento. Sebbene l’idea fosse quella di non fare altre mosse, il club non esclude di sfruttare la fase finale di questo periodo per ingaggiare un nuovo attaccante.

Secondo Defensa Central, è il serbo Dusan Vlahovic (23 anni) ad avere le maggiori possibilità di arrivare al Concha Espina. Il giocatore sembra essere entusiasta della possibilità di vestire il bianconero e il suo club, la Juventus, sarebbe felice di lasciarlo partire se arrivasse l’offerta giusta.