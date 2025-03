Attacco con parole violenti contro il duo comico di Luca e Paolo: ecco cos’è accaduto

Lo scrittore Nicolai Lilin, conosciuto per le sue posizioni filo russe, ha recentemente insultato veemente il duo comico di Luca Bizzarru e Paolo Kessisoglu. Il motivo?

Tutto ha avuto origine da uno sketch che i due volti italiani hanno fatto sulla petizione proposta da Vincenzo Lorusso; anch’egli seguace delle idee russe, contro il Presidente Della Repubblica, Sergio Mattarella. Durante il loro intervento, andato in onda il 25 Febbraio sul programma “DiMartedì”, i due personaggi, conosciuti per le loro satire, hanno invitato gli spettatori a riflettere sulle ideologie di Lorusso, ironizzando sul momento in cui ha cantato “Bella Ciao”.

Lilin, durante il suo intervento a “Contronarrazione” ha chiaramente condannato quando detto e fatto dai due comici. Le sue parole sono state molto dure: “Vincenzo mi ha mandato uno spezzone di questi due, non so nemmeno come chiamarli, che non fanno né ridere né piangere. Sono dei personaggi patetici. Luca e Paolo si chiamano questi due ignoranti. Hanno preso in giro quello che ha fatto Vincenzo, la raccolta firme, tra l’altro in maniera molto limitante e stupida.”

Ma non è finita qui. L’attacco da parte dello scrittore moldavo non si è concluso con questi insulti. Nicolai è andato ben oltre, alludendo ad una reazione violenta ed ingiustificata. “Io quando vedo queste cose non so… mi è venuta la voglia di sfondare il cranio a uno e all’altro. Io lo dico onestamente, sono una persona che è nata per strada, ho vissuto per strada, ho fatto le visse, quindi ancora oggi, anche se ho promesso a mia mamma di non ammazzare più nessuno, comunque ancora oggi ho del sangue che mi va in testa quando vedo certe cose. Gli sfonderei il cranio e gli farei ingoiare i denti a questi qua. Persone indegne, il male dell’Italia.”

Tali affermazioni non sono passate, ovviamente, inosservate agli occhi dell’opinione pubblica. Le persone che hanno seguito la vicenda sono rimaste sconvolte dalla veemenza usata e si sono scagliate contro lo scrittore. La questione terminerà qui o ci sarà una risposta da parte dei due comici?