Virginia, la figlia di Andrea Bocelli: nel cast di Doc 2

A muovere i primi passi sul piccolo schermo è Virginia Bocelli che recentemente è apparsa in una puntata di Doc 2 – Nelle tue mani. Figlia di Andrea Bocelli e Veronica Berti, la bambina è stata protagonista di un episodio della nota fiction Rai, andata in onda il 27 gennaio.

CHI È VIRGINIA? – L’annuncio della sua presenza nella fiction con protagonista Luca Argentero ha ovviamente suscitato la curiosità del web. La bambina è infatti finita nel mirino delle ricerche, in cui sono emersi i suoi tanti talenti.

Come hanno potuto assistere i fan della fiction, Virginia ha vestito i panni di Gaia. La bambina ha interpretato la figlia di una delle pazienti del Dott. Andrea Fanti. La più piccola di casa Bocelli, però, non è solo un’attrice.

La giovane è infatti nota sul panorama artistico, così come il padre e il fratello Matteo. La bambina ha infatti duettato con il padre in Hallelujah durante il concerto Believe in Christmas, tenutosi al teatro regio di Parma. È inoltre presente nel videoclip di Ave Maria nel Santuario di Loreto.

La figlia di Andrea Bocelli è un’artista a tutto tondo che già alla sua giovanissima età si è esibita alla Casa Bianca, davanti all’attuale presidente Biden. È anche una musicista, precisamente una pianista, e pratica ginnastica artistica.