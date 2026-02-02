Visite mediche negative: problemi alle ginocchia fanno saltare l’operazione

Le visite mediche di Philippe Mateta con il Milan non hanno lasciato spazio a interpretazioni: l’operazione è saltata definitivamente. Quella che fino a pochi giorni fa sembrava una pista concreta per rinforzare il reparto offensivo rossonero si è fermata bruscamente sul tavolo dello staff medico.

Durante i controlli approfonditi, infatti, le ginocchia dell’attaccante francese non hanno convinto i sanitari del club. Alcuni parametri clinici e il quadro complessivo emerso dagli esami hanno acceso più di un campanello d’allarme, portando il Milan a non voler correre rischi sul piano fisico e patrimoniale.

La dirigenza rossonera, in accordo con l’area tecnica, ha quindi deciso di interrompere la trattativa, nonostante l’interesse mostrato nelle fasi iniziali. Una scelta prudente, dettata dalla volontà di tutelare il futuro sportivo del club ed evitare investimenti su un profilo che non offre sufficienti garanzie di continuità atletica.P

Per Mateta si tratta di una frenata importante sul mercato, mentre il Milan è già tornato a valutare alternative per rinforzare l’attacco. Il calciomercato, si sa, non perdona: tra opportunità e imprevisti medici, anche un affare ben avviato può sfumare nel giro di poche ore.