Vitalizi, confermato il taglio: respinto il ricorso di 800 ex deputati

Nessun cambiamento sulla questione dei vitalizi. Il Collegio d’appello della Camera ha confermato la delibera emanata nel 2018 sul taglio del vitalizi degli ex parlamentari. È stato quindi respinto il ricorso presentato da circa 800 ex parlamentari, su cui invece si era mostrato favorevole il Senato nel 2022.

NESSUN DIETROFRONT SUL TAGLIO – Come è noto, nel 2018, sotto la presidenza di Roberto Fico, è stata emanata una delibera sul taglio dei vitalizi degli ex deputati. Questo ricorso nasce dalla vicenda riguarda in particolare gli ex deputati più giovani o con un numero limitato di legislature alle spalle, esclusi dalla sentenza del 2021 che ha di fatto annullato la delibera Fico. Quest’ultima prevedeva un ricalcolo dei vitalizi basato su un coefficiente che teneva conto dei contributi versati e degli anni in cui si era percepito l’assegno. Una stretta drastica, che in alcuni casi ha comportato tagli fino al 90% dell’importo per gli ex parlamentari più anziani.

Nel 2021, però, il ricordo presentato dagli ex parlamentari – fondato sul principio costituzionale del legittimo affidamento – è stato accolto, ripristinando il precedente trattamento. Nel 2022, invece, il Senato ha deciso di estendere la tutela a tutti gli ex senatori, senza distinzioni legate all’età o all’anzianità parlamentare.

Davanti a questo cambio di rotta, gli 800 ex deputanti hanno chiesto parità di trattamento rispetto a quanto accaduto in Senato. Gli ex parlamentari hanno denunciato una situazione che ritengono “irragionevolmente penalizzante”. Al momento, infatti, tutti i risparmi ottenuti dalla Camera sui vitalizi gravano esclusivamente su di loro: 800 su un totale di circa 3.300 ex deputati.

ALCUNI DEGLI EX POLITICI CHE HANNO PRESENTATO RICORSO – Tra coloro che hanno voluto presentare ricorso ci sono molti volti noti e vanno da Paolo Guzzanti a Ilona Staller, dagli ex sindaci di Napoli Antonio Bassolino e Rosa Russo Iervolino all’ex primo cittadino di Imperia, Claudio Scajola, fino a Fabrizio Cicchitto, Claudio Martelli, Margherita Boniver. Accanto a loro Italo Bocchino, Mario Landolfi, Gianni Alemanno, Mario Capanna, l’ex magistrata Tiziana Maiolo, l’ex olimpionica Manuela Di Centa, l’ex vicepresidente del Csm Michele Vietti, Giovanna Melandri e Angelino.