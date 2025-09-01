Viterbo: turista di 59 anni salvato da due cani bagnino

Attimi di paura domenica a Pescia Romana, provincia di Viterbo. Un uomo di 59 anni, residente a Cavenago di Brianza e in vacanza nelle spiagge viterbesi, è stato salvato da due cani bagnini.

SALVATO DA DUE CANI BAGNINO – Il tutto è avvenuto nella tarda mattinata di domenica, quando l’uomo, colto da una forte corrente contraria, è stato trascinato a circa 100 metri dalla riva. Una volta resosi conto di non riuscire a tornare a riva, ha subito chiesto aiuto.

Ad accorgersi subito sono state le due Unità Cinofile Sics, che sono subito intervenute. Panna e Maia, un labrador e un golden retriver, si sono subito tuffato tra le onde e hanno presto raggiunto il turista. Il 59enne si è subito agganciato agli imbraghi galleggianti, venendo poi raggiunto bagnini Carlo Borsi ed Emanuel Fabi.

Come rivelato dalla SICS – Scuola Italia Cani Salvataggio, fortunatamente l’intervento è stato tempestivo ed è andato tutto per il meglio.

La presenza delle unità cinofile Sics è stata voluta proprio dal comune Montalto di Castro, divenendo il quarto salvataggio in un anno da parte dei cani bagnino.