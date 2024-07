Vittoria Bricarello e Alex Petri sotto accusa dopo Temptation Island 2024

Vittoria Bricarello e Alex Petri sono al centro delle polemiche dopo la seconda puntata di Temptation Island 2024. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, i due concorrenti potrebbero essere squalificati per non aver rivelato alla produzione del reality tutti i dettagli della loro relazione. Come in molti sapranno, la redazione del programma ha delle regole molto dure sulle selezioni dei partecipanti. Tra queste, l’essere una coppia stabile, non essere sposati e non avere figli insieme.

Le segnalazioni: tutta una messa in scena?

Le accuse sono emerse durante l’episodio del 4 luglio 2024, il secondo di questa stagione intrisa di polemiche. Secondo quanto riportato dal settimanale TV Sorrisi e Canzoni, Vittoria e Alex sono fidanzati da un anno e nove mesi. Vittoria, che vive a Biella, aveva scritto al programma perché si sentiva poco inclusa nella vita di Alex, soprattutto per la distanza visto che lui vive a Torino, e questo le ha sempre generato molta sofferenza. La sua intenzione era di capire se il ragazzo fosse davvero disposto a costruire un futuro insieme a lei oppure no.

Tuttavia, l’esperto di gossip Alessandro Rosica ha svelato dettagli compromettenti sulla coppia. Rosica ha dichiarato che la loro relazione sarebbe una messa in scena, affermando che Alex frequentava altre tre persone contemporaneamente a Vittoria. Dunque, i due non avevano affatto una relazione stabile ed esclusiva.

Vittoria avrebbe contattato Alex dopo la selezione per il programma

Inoltre, ha rivelato che Vittoria avrebbe contattato Alex dopo essere stata selezionata per il programma, e insieme avrebbero deciso di partecipare per motivi di visibilità. “Ecco cosa dice l’esperto di gossip: “Coppia totalmente fake. Lui si vedeva con altre tre, compresa lei. Aveva fatto iscrizione a Temptation e quando è stata chiamata ha contattato Alex e si sono messi d’accordo”.

Le pesanti accuse di Rosica gettano un’ombra sulla sincerità della coppia, e la verità potrebbe emergere con il proseguire delle puntate di Temptation Island 2024. Non è la prima volta che accadono cose simili nei programmi Mediaset; sono in molti a rincorrere il successo televisivo a qualsiasi costo. Cosa succederà alla coppia? Lo scopriremo presto.