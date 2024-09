Vittoria Bricarello e Simone Dell’Agnello confermano la fine della loro relazione

Vittoria Bricarello, protagonista dell’undicesima edizione di Temptation Island, e Simone Dell’Agnello hanno ufficialmente confermato i rumor che da tempo circolavano sulla fine della loro relazione. I due si erano avvicinati proprio durante il programma, condotto da Filippo Bisciglia, dove Vittoria partecipava insieme al fidanzato Alex Petri, con cui attraversava una profonda crisi.

Frequentazione finita male

Fuori dal programma, Vittoria e Simone hanno cominciato a frequentarsi, ma ben presto sono emerse voci di una crisi. Alcuni utenti avevano segnalato alla blogger Deianira Marzano presunti tradimenti da parte di Simone, alimentando ulteriori sospetti quando i due hanno smesso di seguirsi su Instagram. A distanza di pochi giorni, Vittoria e Simone hanno deciso di chiarire la situazione pubblicamente. Simone, rispondendo alla domanda di un follower su Instagram che gli chiedeva se fosse single, ha confermato con un laconico “Sembrerebbe”. Ha poi aggiunto, ammettendo le proprie colpe:

“Non mi sono comportato bene in passato con lei… Mi assumo la mia responsabilità. La verità è che non avevo mai dimenticato la mia ex, e di conseguenza non ho mai vissuto un rapporto con Vittoria libero mentalmente come avrei voluto”. Nonostante la fine della loro storia, sembra che Simone abbia lasciato aperta la possibilità di un futuro riavvicinamento, anche se al momento i due rimangono separati.

Simone ha sottolineato che, nonostante tutto, continuerà a voler bene a Vittoria. Ha spiegato che per lui l’esperienza televisiva era la prima, mentre Vittoria aveva già partecipato ad altri programmi o casting. Ha poi aggiunto di non aver mai cercato visibilità attraverso la relazione e di non essere sceso a compromessi per apparire. Simone ha ammesso di aver commesso degli errori, ma ha anche dichiarato di aver avuto dubbi sul comportamento di Vittoria, sospettando che fosse interessata solo a “fare scena”.

In risposta, Vittoria ha attaccato duramente l’ex compagno, accusandolo di falsità e manipolazione. Ha affermato che, grazie al programma, ha imparato a eliminare ciò che non le fa bene e a concentrarsi sulla propria felicità. Ha anche sottolineato che Simone cerca visibilità e ha scelto di non associarsi più a lui, definendolo una persona che non merita nulla. Vittoria ha inoltre rivelato di avere prove che dimostrerebbero il comportamento scorretto di Simone e ha smentito le accuse di aver partecipato a programmi televisivi per ottenere notorietà.

La discussione è proseguita con Vittoria che ha raccontato come, nonostante Simone avesse dichiarato di non voler continuare la relazione, lui abbia trascorso la notte a casa sua senza essere invitato. Ha infine ribadito il suo rammarico per il comportamento di Simone, affermando che, dopo tutto ciò che ha vissuto, il suo tradimento è stato particolarmente doloroso.