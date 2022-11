Vittoria Deganello, la spiazzante rivelazione: “Dal giorno alla notte mi è stato chiesto di abortire”

Dall’inizio della sua storia d’amore con Alessandro Murgia, oramai giunta al termine, Vittoria Deganello è spesso al centro delle critiche. A spiazzare, però, è stata la rivelazione che l’ex volto di Uomini e Donne ha fatto nelle sue IG Stories.

“Dal giorno alla notte mi è stato chiesto di abortire” – Nei mesi scorsi, l’ex corteggiatrice si è trovata al centro delle polemiche per l’inizio della sua relazione con il calciatore. Stando ai vari rumors di quel periodo, Murgia avrebbe lasciato sua moglie, da cui aveva da poco avuto due figli, per poter stare con Vittoria. La storia tra l’ex concorrente di UeD e Alessandro è però giunta al termine, come annunciato anche dalla donna.

A ottobre la Deganello è tornata nuovamente nel mirino del gossip, annunciando di essere in dolce attesa. Sebbene la donna non abbia mai rivelato l’identità del padre della bambina che porta in grembo, in molti pensano che il papà sia Murgia. A distanza di più di un mese dalla notizia della gravidanza, Vittoria ha deciso di chiarire una volta per tutte cosa è accaduto:

“Questa bambina è stata voluta più di ogni altra cosa e non è capitata per sbaglio. Alla notizia della gravidanza, dopo un mese di felicità e dopo averlo comunicato con estrema gioia alla mia famiglia, dal giorno alla notte mi è stato chiesto di abortire. Si è reso conto che un bambino non lo voleva più e sarebbe stato più facile così. Il tutto con una superficialità assoluta e ripeto dopo che è stato cercato con volontà di costruire qualcosa di meraviglioso, ma l’ingenua sono stata io a fidarmi di una persona che a oggi non so chi sia.

Il resto lo conoscete e ora potete capire perché questa creatura crescerà con tutto il mio amore perché con quello da parte mia è stato fatto ed è la cosa più bella che mi potesse capitare! Quindi non accostatemi più a quella persona perché non mi appartiene. Ora mi concentro su di me e su di lei e spero lo facciate anche voi con me. Vi voglio bene”.