Vivere nell’hinterland milanese: i comuni più consigliati per acquistare casa

Chi lavora o studia a Milano, non sempre ha la possibilità di acquistare casa in uno dei quartieri centrali della city perché i prezzi sono spesso troppo elevati. Per questo motivo, in molti scelgono di indirizzare la propria ricerca nell’hinterland: sono molti i comuni che si trovano appena fuori Milano e che sono ben collegati con la city, in cui tra l’altro si può godere di una buona qualità della vita. Capire quale scegliere tuttavia potrebbe rivelarsi piuttosto complicato e proprio per questo oggi vediamo quali sono i comuni dell’hinterland milanese più consigliati per acquistare casa.

#1 Novate Milanese

Novate Milanese si trova a nord di Milano ed è uno dei comuni più vicini al centro della città: la distanza è infatti di appena una decina di chilometri ed i collegamenti non mancano. Questa è sicuramente la zona più consigliata dell’hinterland, non solo per la sua posizione ma anche perché l’intera area è ricca di spazi verdi ed è tranquilla, perfetta per le famiglie. Trovare casa a Novate Milanese non è difficile e anzi, in questo comune l’offerta del mercato immobiliare è piuttosto varia e contempla anche villette con giardino a prezzi convenienti.

#2 Pioltello

Chiamata anche la città dei 3 parchi, Pioltello si trova ad appena 11 km dal centro di Milano ed è quindi un altro comune dell’hinterland che merita di essere preso in considerazione. Un po’ come Novate Milanese, anche qui non mancano gli spazi verdi e sono presenti ben 3 parchi urbani tra cui quello della Besozza, molto apprezzato. Fino a qualche anno fa Pioltello non godeva di una buona fama per via della scarsa sicurezza e della criminalità, ma di recente l’intera zona è stata oggetto di riqualificazione. I servizi ci sono tutti, i collegamenti con Milano sono ottimali ed i prezzi degli immobili ancora più bassi rispetto a Novate.

#3 Cerro al Lambro

Cerro è un comune piuttosto piccolo e non eccessivamente popolato, che si trova al confine con Lodi e Pavia, sulla sponda del Lambro appunto. Nonostante sia posto ad una distanza maggiore dal centro di Milano e siano necessari 45 minuti di auto per raggiungerlo, Cerro rimane un comune piuttosto gettonato per chi sceglie di acquistare casa nell’hinterland. Qui le giornate scorrono tranquille e sono quelle tipiche dei piccoli paesi rurali, dove la vita comunitaria è ancora sentita molto dagli abitanti. Per quanto riguarda i costi delle case, si trovano soluzioni decisamente interessanti dunque vale la pena prenderlo in considerazione se il budget è ristretto.

#4 Sesto San Giovanni

Sesto San Giovanni è la zona dell’hinterland più popolosa in assoluto e qui si concentrano moltissime aziende, industrie sedi distaccate delle Università statali ma anche eventi culturali e poli sportivi. Non manca nulla insomma a Sesto San Giovanni, che tra l’altro è raggiungibile anche con la metropolitana rossa ed è collegato benissimo con il centro di Milano. Il Parco Nord permette di trovare anche un’area verde, ma bisogna dire che questa zona in generale è molto meno tranquilla e più trafficata rispetto a quelle che abbiamo visto sopra.