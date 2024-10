Viviano, consiglio a Raspadori: “Lascia Napoli, vai alla Juventus”

L’ex portiere italiano ha rilasciato un’intervista ai microfoni di tvplay, parlando dell’attaccante del Napoli Giacomo Raspadori. Tra le tante cose dette, gli ha consigliato di andare via dal capoluogo campano per accasarsi alla Juventus

Emiliano Viviano ha da poco parlato ai microfoni di TvPlay, riguardo al Napoli e alla sua stagione. Il portiere ex Bologna, Inter, Fiorentina e Arsenal, tra le tante, ha dialogato riguardo anche ad un giocatore specifico del Napoli. Si tratta di Giacomo Raspadori, attaccante ex Sassuolo a cui il portiere ha consigliato caldamente di trasferirsi alla Juventus.

Il rendimento del giocatore è diminuito drasticamente dal suo arrivo nel capoluogo campano, tanto che varie voci lo hanno visto allontanarsi dal Napoli e proiettato verso le big italiane. Il portiere ex Fiorentina gli ha consigliato di andar via e trasferirsi alla Juventus, acerrima rivale del Napoli.

L’intervista

Qui di seguito le parole di Emiliano Viviano ai microfoni di TvPlay: “Se il Napoli fa bene a Raspadori? No. Deve prendere in considerazione di andare via in futuro, perché non giocare non fa piacere a nessuno. La Juventus sarebbe una scelta giusta, può fare il vice Vlahovic ma può giocare anche nella posizione di Koopmeiners. Thiago Motta ha dimostrato di preferire attaccanti come Zirkzee, mentre Conte ha fatto il Diavolo a quattro per avere Lukaku. Secondo me Raspadori è una seconda punta. Può essere una prima punta come falso nueve, ma non può essere il punto di riferimento. Sono convinto che Raspadori, in una squadra come si deve, i gol li fa”.