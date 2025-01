Viviano e la critica a Napoli: “Ti offendono se hai la tuta di un’altra squadra, al Nord invece…”

Ai microfoni di TVPlay, l’ex calciatore della Fiorentina, Emiliano Viviano, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato di Napoli e di alcuni retroscena vissuti durante le trasferte nella città partenopea. Ecco i principali aspetti evidenziati: “Se passeggio per strada con una tuta diversa, ricevo sempre insulti; è uno dei pochi posti in cui ciò accade”.

“Napoli è uno dei pochi luoghi in cui ricevo insulti anche 24 ore prima della partita se indosso una tuta diversa. Quando arrivo in un hotel, di solito faccio una passeggiata, ma a Napoli ti offendono se hai addosso la tuta del Bologna o della Sampdoria mentre cammini per strada, cosa che a Firenze non accade”.

EMILIANO VIVIANO, LA CARRIERA DELL’EX CALCIATORE: AVVENTURA INIZIATA COL LA MAGLIA DELLA FIORENTINA E CONCLUSA AD ASCOLI LA SCORSA STAGIONE

La carriera di Emiliano Viviano si è conclusa la scorsa stagione. Molte le trasferte fatte dal portiere a Napoli, con Fiorentina, Sampdoria. Indossata anche la maglia della Nazionale italiana con sei presenze.