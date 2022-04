Vladimir Putin, i dettagli in un suo recente video: non si spengono le teorie sulla sua malattia

Fin dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, su Vladimir Putin sono state accostate svariate teorie riguardo la sua salute sia fisica che mentale. L’ultimo suo video caricato sul web non ha fatto altro che alimentare queste supposizioni.

LO ZAR È MALATO? – A finire al centro dell’attenzione del web è stato un video caricato sul sito del Cremlino. Il breve filmato in questione vede l’incontro tra il presidente della Russia e il Ministro della Difesa, Sergey Shoigu. Il politico ha annunciato a Putin i risultati ottenuti recentemente, in particolar modo la presa di Mariupol.

Il comportamento dello zar della Russia, però, contrasta con quanto previsto. Come scritto dal politologo Ian Bremmer, Putin appare “Rattrappito”. Lo stesso linguaggio del corpo del presidente ha fatto nascere dei sospetti in coloro che hanno visto il video.

Vladimir Putin non siede appoggiato al tavolino, ma sembra schiacchiarsi sulla poltrona. Le mani, anziché posarsi sul tavolo, afferrano entrambi i lati della superficie. Anche il suo modo di parlare, di rivolgersi al Ministro è sospetto. Le sue parole sono essenziali, non traspare alcun accenno di solennità. Boccia la proposta di Shoigu di assaltare l’acciaieria Azovstal, dove si è rifugiato da giorni il Battaglione Azov. Non manca di complimentarsi co l’esercito russo.

Questo video apparentemente normale, non ha fatto altro che alimentare i sospetti riguardo la salute del presidente della Russia. Fin dallo scoppio della guerra, si è discusso più e più volte sulle condizioni fisiche e mentali di Putin. Si è vociferato, infatti, che egli abbia problemi alla colonna vertebrale e che possa soffrire del morbo di Parkinson. L’unica cosa certa in tutto è che tutto questo non troverà mai risposte.

Per vedere il video incriminato, clicca qui.