Vladimir Putin, la telefonata di Zelensky prima dell’invasione: nessuna risposta

Nonostante siano trascorsi quasi due mesi dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, Vladimir Putin sembra essere fermo sulle sue decisioni. Persone vicine al presidente russo, infatti, hanno ammesso di non vedere quest’ultimo interessato alla pace.

Un altro protagonista di questo doloroso e sanguinario evento è Volodymyr Zelensky, il presidente dell’Ucraina. Stando a quanto appreso recentemente, l’uomo avrebbe telefonato a Putin prima dell’invasione russa.

LA CHIAMATA DEL PRESIDENTE – Nonostante i tentativi di mediazione da parte dei due Stati e le strategie adottate dagli altri Paesi, non si è ancora giunti alla pace. Davanti agli esiti delle negoziazioni, in molti hanno sperato in un faccia a faccia tra i due Presidenti.

Una speranza che lo stesso Zelensky ha spento, dichiarando che: “Credo che Putin non lo incontrerò mai”. La prima e unica volta in cui i due si sono incontrati dal vivo è stato nel 2019 a Parigi, per discutere del conflitto in Donbass. Nemmeno in quell’occasione ci sono state delle buone notizie.

Stando a quanto appreso nelle ultime ore, il presidente ucraino avrebbe tentato di avere un contatto con Vladimir Putin. La chiamata sarebbe avvenuta il Il 23 febbraio 2022, il giorno prima dello scoppio della guerra. Una telefonata che non ha mai ricevuto risposta.