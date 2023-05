Vlahovic, anche l’Atletico Madrid si inserisce

L’attaccante serbo è uno degli attaccanti che le Merengues stanno valutando per migliorare il loro attacco quest’estate. Il suo agente ha già informato che sulle sue tracce ci sono i Colchoneros e altre due squadre

In casa Juventus non ci sono intoccabili in un’estate che si preannuncia complicata per le possibili sanzioni. Lo abbiamo visto sabato con la prima pagina de La Gazzetta dello Sport, che ha indicato come la vecchia signora sia addirittura aperta a cedere Federico Chiesa o Dusan Vlahovic in caso di offerte interessanti.

La vecchia signora è aperta a qualsiasi operazione a fronte di un mercato estivo complicato. E questo è coinciso anche con le voci che continuano a mettere Dusan Vlahovic nel radar del Real Madrid, che cercherà di migliorare la propria linea di attaccanti. Oggi è stato accostato alle Merengues.

L’Atletico Madrid fa concorrenza

Tuttavia, i Blancos non sono gli unici a seguire il giocatore, secondo quanto dichiarato dal suo agente, Massimo Brambatti, in un’intervista a TMW Radio: “Tre squadre hanno fatto un’offerta: Chelsea, Bayern Monaco e Atletico Madrid”. Squadre che faranno concorrenza a Madrid.

Tra queste abbiamo visto l’Atletico Madrid che, a seconda del futuro di Alvaro Morata, avrà bisogno o meno di un altro attaccante. I rapporti tra Madrid e gli italiani sono ancora buoni, ma il serbo, che in questa stagione ha segnato 14 gol in 41 partite, è un attaccante molto richiesto. La Juventus sembra intenzionata a mandarlo via, specialmente se dovesse ricevere altri punti di penalizzazione a fine campionato. Una cessione servirà.