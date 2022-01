Vlahovic, arriva l’offerta ufficiale della Juventus alla Fiorentina

A riportarlo è la Gazzetta, secondo cui la Juventus avrebbe fatto un’offerta ufficiale per Dusan Vlahovic della Fiorentina

Pronti, via. Così, come un fulmine a ciel sereno, nella notte è arrivata l’indiscrezione. A riportarlo è la Gazzetta dello sport, secondo cui Dusan Vlahovic potrebbe finire nell’immediato alla Juventus.

Il calciatore Serbo è da tempo sotto i riflettori di mezza Europa, con la Juventus che in Italia sembrerebbe essere l’unica pronta a prendere il giocatore.

Il clamoroso possibile scambio tra Juventus e Fiorentina

A quanto pare Dusan Vlahovic non sarebbe mininamente allettato dall’idea di trasferirsi in Premier League, con voci continue che lo vorrebbero già in accordo con la Juventus per uno stipendio da 7 milioni per 5 anni.

Fabiana Della Valle della Gazzetta dello sport riporta che i Bianconeri avrebbero offerto 35 milioni più il cartellino di Dejan Kulusevski, valutato 35 milioni, pur di arrivare ai 70 milioni chiesti dalla Fiorentina.

Se le voci fossero vere, e difficilmente la Della Valle si sbilancia senza conferme, la Juventus sarebbe vicinissima al clamoroso colpo di Gennaio. Trasferimento che regalerebbe ai bianconeri il centravanti del futuro, permettendo di provare l’assalto decisivo alla parte alta della classifica in Serie A. Magari, forse, anche alla Champions League.

Intanto Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso, a La Nazione parla della situazione mercato dicendo “Ci sarà qualche uscita, chi vuole andare a giocare sarà accontentato, ma staremo anche molto attenti al resto. Non si sa mai, no? Il mercato non è chiuso”. Il mercato si infiamma e a pochi giorni dalla fine tutto può accadere.