Vlahovic continua ad intrigare il Paris Saint Germain

Secondo quanto riportato in Francia, i campioni della Ligue 1 sarebbero decisi a fare un’offerta per i servizi di Dusan Vlahovic. E la Juventus sta cercando di fare cassa con l’attaccante

La finestra di trasferimento di quest’estate sta catturando l’attenzione degli appassionati di calcio in molti angoli del mondo. In questa occasione, i riflettori sono puntati sul Paris Saint-Germain, che è determinato a trovare la prossima stella della sua linea di attaccanti.

Il tutto, inoltre, con la ferma intenzione di regnare una volta per tutte in una Champions League che sta resistendo fortemente. Secondo Le Parisien, Dusan Vlahovic (23 anni) è diventato l’obiettivo numero uno per il loro attacco: sarà lui il grande acquisto e proprio dalla Juventus?

Dusan Vlahovic, il prescelto a Parigi

Con una valutazione che sale a 80 milioni di euro, i bianconeri sono pronti a incassare il trasferimento dell’ex predatore d’area di rigore della Fiorentina. Vlahovic, che nonostante una stagione un po’ incostante, è anche nel mirino di Real Madrid e Bayern Monaco. Ecco perché il PSG vuole insistere.

Destinato (in teoria) a essere uno dei pilastri del progetto della squadra piemontese, l’internazionale serbo non ha la garanzia di rimanere alla Vecchia Signora. Il Parco dei Principi sta quindi delineando la propria strategia con l’obiettivo di vincere la corsa per Dusan Vlahovic che potrebbe presto salutare. Il giocatore ha iniziato già la stagione con largo anticipo, risultando più motivato che mai a tornare a spaccare il mondo. Vuole essere l’attaccante implacabile visto con la maglia della Fiorentina, cosa che in bianconero non sembra aver fatto.