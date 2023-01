Vlahovic è il sogno dell’Arsenal

Dusan Vlahovic è il grande sogno di Mikel Arteta per rinforzare l’attacco la prossima estate e considera l’ingaggio del serbo un punto cardine del nuovo progetto

La presidenza dell’Arsenal è molto soddisfatta del lavoro del proprio allenatore e vorrebbe dargli gli strumenti necessari per continuare a rendere il progetto vincente. La Juventus, dal canto suo, non avrebbe intenzione di separarsi da un giocatore arrivato a Torino poco più di un anno fa, ma i problemi finanziari che il club sta attraversando impongono un’iniezione di denaro.

Tuttavia, i bianconeri sanno quanto l’Arsenal voglia il giocatore e per il via all’operazione ci vorranno non meno di 110 milioni di euro. Al momento da Londra non escludono di sborsare una cifra vicina a quella, ma dovranno vendere diversi giocatori per potersi permettere il trasferimento.

Le cessioni dell’Arsenal

Dopo aver perso Mudryk, l’Arsenal sarebbe intenzionato quindi a puntare forte sul serbo. Per poterlo fare ci sarebbero varie cessioni da fare. Tra i possibili in uscita ci sarebbero alcuni giocatori che potrebbero andare in prestito, come Smith Rowe che non sta trovando grande spazio. Stessa cosa si può dire per Lokonga, che negli scorsi mesi è stato vicino sia a Juventus che Roma.

Discorso a parte per Zinchenko, che sta giocando poco e rendendo non così tanto con la maglia dell’Arsenal in questa stagione. Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2026 e i gunners potrebbero cercare un nuovo terzino. Tra i giocatori in scadenza e che potrebbero non essere rinnovati, invece, ci sono Elneny e Nelson. Il secondo non sembra convincere poi così tanto e potrebbe lasciare anche a gennaio.