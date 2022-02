Vlahovic, il tweet di sfottò del Torino poi cancellato

Dusan Vlahovic si è visto protagonista di una pessima partita ieri, complice anche un Bremer pienamente in serata

Luci e ombre sul derby della Mole, andato in scena nella serata di ieri sera. Lo scontro che ha più caratterizzato la serata della stracittadina è quello tra Dusan Vlahovic e Bremer. L’attaccante serbo si è visto neutralizzato per tutto il corso della partita dal difensore brasiliano, in una partita orribile da parte dei bianconeri.

Grossi meriti quelli del difensore granata, che ha saputo dimostrare ancora una volta di essere uno dei difensori più forti della Serie A. Tanto da creare i soliti sfottò post partita, a cui ha partecipato anche il Torino stesso.

Quel tweet poi cancellato

Il post della squadra granata vede scritto in inglese “POV (point of view = punto di vista in inglese) la tasca di Bremer. Top 10 cose al suo interno”. Un chiaro riferimento alla serata di grazia del giocatore brasiliano.

Serata decisamente pessima per la Juventus, che tra una prestazione incolore e gli infortuni di Pellegrini e Dybala si è ritrovata a sprecare una grossissima occasione per allungare sull’Atalanta. Ora la corsa Champions League si complica, con il quarto posto che non sembra tanto al sicuro per i bianconeri. L’Atalanta ha ancora una partita da recuperare, che la porterebbe virtualmente sopra alla Juventus. Inoltre, domani ci sarà la partita contro la Fiorentina. Dunque le gare da recuperare per la Dea – allo stato attuale delle cose – sarebbero due. La Juventus trema e così anche la classifica. Vlahovic dovrà sperare in un regalo dalla propria ex squadra.