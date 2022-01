Vlahovic-Juventus, ecco come la Juventus lo finanzierebbe

Nella notte la bomba: Dusan Vlahovic sarà un calciatore della Juventus. La Fiorentina apre alla cessione ai bianconeri

Sono ore caotiche per il calciomercato. Nella notte la Juventus avrebbe trovato l’accordo definitivo per chiudere con Dusan Vlahovic della Fiorentina e il web si è ritrovato scosso dalla notizia.

L’accordo con il calciatore sembrerebbe esser già pronto, con 7 milioni a stagione e un futuro costruito su lui e Paulo Dybala. Le parole di Daniele Pradé, DS della Fiorentina, ospite a Sportitalia ieri sera lasciano ben poco all’immaginazione.

Le dichiarazioni che aprono al colpo e come verrà finanziato

“Abbiamo avuto offerte sostanziose per Vlahovic, ma nessun riscontro dal procuratore. Siamo aperti ad ogni soluzione, una società come la Fiorentina non può permettersi di perdere il giocatore a 0″. Così esordisce Pradé, preparandosi a creare il caos.

Già, perché poi continua con “Sono Aperte anche per la Juventus, aspettiamo di capire le intenzioni del calciatore. Ci dirà lui quella che è la sua scelta, non possiamo aspettare in eterno”. Vlahovic che dunque vuole la Juventus e a testimoniarlo le ultime parole del DS:

“Tutte le proposte erano valide, con modalità di pagamento che alla Fiorentina andavano bene, non si è andato avanti a causa del giocatore e del procuratore”.

Il Direttore sportivo viola termina aggiungendo

“Il presidente non vuole contropartite e pagamenti troppo dilazionati. Porte aperte alla vendita anche a gennaio”. Via libera dunque, con il calcio-web che si è ritrovato ad impazzire in poco. Sportitalia riporta una Juventus vicina a chiudere a 67 milioni più bonus. La Gazzetta dice prestito con obbligo di riscatto a 60 milioni. Una cosa è sicura, siamo vicini a vedere la chiusura.

Ci si chiede dunque, come farà la Juventus a chiudere il colpo? Voci varie spiegano che l’aumento di capitale societario e l’anticipo del budget mercato di Giugno abbiano consentito l’accellerata decisiva. I bianconeri potrebbero vendere anche uno o più tra Ramsey, Arthur, Bentancur e Morata. Quest’ultimo, secondo Romeo Agresti, sarebbe colui che partirebbe. Il noto giornalista di Goal si sbilancia e dice “Morata è virtualmente un giocatore Blaugrana”.