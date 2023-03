Vlahovic, la Premier League torna all’attacco

Vlahovic è stato fortemente legato ad un trasferimento all’Arsenal nel gennaio 2022, ma sembra che la sua attenzione sia rivolta altrove quest’estate

L’Arsenal sembra essere fuori dalla corsa per l’attaccante della Juventus Dusan Vlahovic, mentre Chelsea e Manchester United sarebbero in testa alla corsa.Vlahovic potrebbe lasciare la squadra italiana in estate a soli 18 mesi dal suo arrivo dalla Fiorentina, con la Juventus che ha battuto l’Arsenal per la sua firma nel gennaio 2022. A seguito della detrazione di 15 punti, la Juventus sembra destinata a perdere la Champions League per la prossima stagione, il che potrebbe spingere Vlahovic a cercare un trasferimento.

L’Arsenal potrebbe essere sul mercato per un nuovo attaccante quest’estate, anche se è più probabile che si tratti di qualcuno che possa giocare sulla fascia destra per coprire Bukayo Saka, cosa che Vlahovic non può fare. Sia il Chelsea che lo United sembrano essere sul mercato per un nuovo numero nove quest’estate e, secondo Ben Jacobs della CBS, sono i “principali club” in cerca di un accordo.

Rapporto instabile?

Jacobs ha dichiarato a NUFC Matters: “Per Dusan Vlahovic c’è la possibilità molto realistica di un trasferimento in Premier League. Il Chelsea e il Manchester United sono i due club principali che lo stanno osservando, ma anche il Newcastle ha inviato degli osservatori in passato.Vlahovic non è felice alla Juventus e con la detrazione dei punti non c’è garanzia di giocare la Champions League nella prossima stagione”.

“La cosa che il Newcastle deve capire se vuole entrare in questa corsa è se ha problemi di infortuni cronici, l’ultima cosa che il Newcastle vuole è firmare un giocatore di quella qualità e scoprire che c’è un problema di infortuni in agguato sullo sfondo”.