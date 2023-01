Vlahovic, la valutazione della Juventus

Dusan Vlahovic non dovrebbe partire quest’inverno, salvo offerte straordinarie. La Juventus avrebbe già il prezzo di mercato

Dusan Vlahovic, potrebbe finire nel mirino di vari club già nel mese di gennaio. Il calciatore serbo è vittima di un periodo da infortunato che lo sta tenendo lontano dai campi. La pubalgia potrebbe farlo tornare solo dopo la partita contro il Napoli, ma intanto il calciatore continua a piacere a varie squadre a livello europeo.

Su di lui ci sono Arsenal, Manchester United, Bayern Monaco, Real Madrid e Paris Saint Germain. Il calciatore non verrà ceduto, ma nel caso la Juventus ha già un prezzo su cui potrebbe venderlo.

Il prezzo di mercato

La Juventus potrebbe cedere il calciatore solo davanti a cifre superiori ai 90 milioni di euro. Una cifra sotto cui i bianconeri non tratterebbero neppure, anche perché hanno acquistato il giocatore solo un anno fa e per 10 milioni di meno. Il talento serbo sembra però non volersi trasferire altrove, specialmente perché ha giurato amore ai colori.

Intanto Allegri dopo la partita con lo Standard Liegi ha parlato della situazione del proprio attaccante. Ecco cosa ha detto: “No. Io non sono mai preoccupato, pensate che filosofia di vita ho io. Io vedo tutte le cose come un’opportunità. Se noi avessimo avuto Pogba e tutti i grandi giocatori che abbiamo forse Miretti, Fagioli non avrebbero giocato. Sono tutti bravi a dire: ‘Non fate giocare i giovani’. I giovani, a meno che non siano giocatori straordinari, giocano se si verificano determinate situazioni. Poi ha giocato Iling, Soulé sta crescendo, Enzo ha fatto una bella partita… Sono dei ragazzi che hanno un futuro davanti e sono molto contento”.