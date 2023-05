Vlahovic, nuova pretendente oltre al Real Madrid

L’attaccante della Juventus è una delle opzioni per potenziare l’attacco dei 14 vincitori della Champions League. Ora anche l’Aston Villa ha fatto un’offerta per il serbo dalla Premier League

L’aggiunta di un nuovo elemento alla linea degli attaccanti potrebbe avere un impatto importante sui piani futuri di un Real Madrid che sta concentrando la sua attenzione su diversi fronti. I campioni della Copa del Rey affronteranno il Manchester City in uno spareggio a due gambe per un posto in finale di Champions League.

La squadra di Carlo Ancelotti non ha dimenticato Dusan Vlahovic (23). L’attaccante sta alternando luci e ombre alla Juventus, anche se la sua qualità è indiscutibile. Per ora il suo contratto con i piemontesi scade nel 2026.

L’Aston Villa si muove per Dusan Vlahovic

Con un prezzo che oscilla tra i 60 e i 70 milioni di euro, vale la pena di notare la forte concorrenza per il serbo. Bayern Monaco, Manchester United, Chelsea e Newcastle United stanno monitorando i progressi di Vlahovic. Inoltre, anche l’Aston Villa è in corsa.

Secondo le informazioni pubblicate da Football Insider, il Birmingham starebbe lavorando a una proposta per ingaggiare l’ex Fiorentina. Sarebbe sicuramente un rinforzo stellare per il progetto di Unai Emery con il Villa in Premier League. Il Real Madrid, però, sembra non darsi per vinto nella lotta per la firma di Vlahovic. In estate si accenderà sicuramente la corsa al giocatore, con la Juventus che però potrebbe voler provare a trattenerlo per evitare di dover ricorrere nuovamente al mercato per una punta di spessore.