Vlahovic, possibile offensiva da parte del Barcellona

Stando a quello che arriva dalla Spagna, Dusan Vlahovic potrebbe essere oggetto del desiderio del Barcellona

Dusan Vlahovic potrebbe approdare al Barcellona a causa dei problemi della Juventus.

Stando a quanto arriva dalla Spagna i blaugrana, attraverso Joan Laporta e Mateu Alemany, faranno una prima offerta al giocatore. Va notato che prima di sbarcare a Torino, i bianconeri dovevano lasciare tra i 60 e i 70 milioni di euro per l’attaccante. Ora dovranno accettare un’offerta inferiore.

Indubbiamente i piani del club sono cambiati molto e accetterebbero la partenza di Vlahovic per circa 40-50 milioni di euro verso il Barcellona. Sebbene si tratti di una cifra ancora elevata, è un giocatore che può ammortizzare tale somma senza problemi. La sua capacità di segnare è innata e sicuramente si lascerà alle spalle l’affare a suon di gol.

Possibilità concrete?

Il prezzo per il quale Vlahovic arriverebbe al Barcellona sarebbe fondamentale per i blaugrana. Per Xavi Hernandez sarebbe molto importante avere un “killer”. Questa figura, sebbene sia coperta da Robert Lewandowski, potrebbe essere arricchita da un duo tra i migliori in Europa. Anche se entrambi giocano nella stessa posizione, potrebbero completarsi a vicenda perché sono entrambi molto mobili. Sarebbe una delle più grandi bombe sul mercato.

Bisognerà aspettare per vedere cosa succederà nel futuro di Vlahovic e del Barcellona. Il Barcellona, pur essendo tra i primi interessati all’attaccante serbo, non sarà l’unico a causa della situazione che sta vivendo la Juventus. I grandi club di tutta Europa cercheranno di convincere l’attaccante 22enne.