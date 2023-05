Vlahovic potrebbe finire all’Arsenal

L’attaccante serbo riterrebbe che l’arrivo in un club di Premier League possa essere la cosa migliore per la sua carriera

Dusan Vlahovic sarà uno dei giocatori con cui la Juventus cercherà di fare cassa quest’estate, approfittando del fatto che il serbo gode ancora di una buona reputazione nei grandi campionati europei, soprattutto in Premier League, dando per scontata la partenza del 22enne attaccante balcanico, che ha deluso le aspettative dopo essere arrivato dalla Fiorentina, cosa che lo stesso giocatore cercherebbe di fare per mano dell’Arsenal.

La squadra allenata da Mikel Arteta aveva già provato ad acquisire i servizi del serbo, ma la Juventus ha chiuso la porta d’uscita durante la finestra di trasferimento invernale, cosa che non avverrà a partire dal 1° luglio, data in cui Vlahovic potrebbe dirigersi all’Emirates Stadium per iniziare una nuova avventura sportiva con gli attuali leader della Premier League, il tutto dopo non aver dato il livello sperato nel suo periodo alla Vecchia Signora, dove ha realizzato 20 gol in 51 partite.

Altre squadre interessate a lui

Anche se l’Arsenal sembra essere in ipotetica pole position per ingaggiare Dusan Vlahovic, altre grandi squadre come Real Madrid e Bayern Monaco non stanno perdendo di vista la situazione del giocatore balcanico per un 2023/2024 in cui tutto lascia intendere che l’attaccante vivrà un fondamentale cambio di scenario nella sua carriera, visto che in questa nuova fase dovrà brillare di luce propria per evitare una pericolosa discesa in una carriera che potrebbe non arrivare così in alto come si puntava due anni fa.