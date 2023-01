Vlahovic, pronta l’offerta da parte del Bayern Monaco

Il Bayern Monaco sarebbe pronto ad un’offerta irrinunciabile per Dusan Vlahovic già da Giugno. La Juventus non sembra intenzionata però a cedere

Dusan Vlahovic corre verso il rientro in campo, con la Juventus che lo aspetta e spera di ritrovare il bomber che tanto ha visto tra il finale della scorsa stagione e l’inizio di questa. Il serbo è ormai fermo dai campi da fin troppo tempo e anche al mondiale in Qatar non ha quasi toccato il terreno di gioco.

La Juventus sembra volerlo trattenere, nonostante le voci di mercato, con alcune squadre che in estate potrebbero provare il colpaccio e assicurarsi le prestazioni del giocatore. Il Bayern Monaco su tutte sembra intenzionato a provare a prenderlo, specialmente perché cercano una punta di peso per sostituire quel Robert Lewandoski partito la scorsa estate.

Possibile offerta estiva

I bavaresi sarebbero intenzionati a fare un’offerta alla Juventus già da Giugno, con i bianconeri intenzionati a cedere solo a cifre irrinunciabili. Si parla di almeno 110-120 milioni di euro, con la squadra piemontese non disposta a cedere per meno. Appare difficile, però, al momento che il giocatore possa partire.

I bianconeri non sarebbero disposti a cederlo in virtù della volontà di costruirgli intorno una squadra, tanto che potrebbero blindarlo e non ascoltare alcuna offerta. Il Bayern Monaco sarebbe intenzionato anche a puntare ad Harry Kane, che il Tottenham potrebbe presto salutare. Il giocatore inglese sembra intrigato dalla corte dei bavaresi che lo avrebbero già trattato nelle scorse finestre di mercato. Intanto la Juventus aspetta e spera, con il giocatore che vuole riprendersi il suo ruolo in squadra.