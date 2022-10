Vlahovic, si inserisce anche il Bayern Monaco

Per Dusan Vlahovic ci sarebbe anche l’interesse del Bayern Monaco, che avrebbe già pronta un’offerta per i bianconeri

Il serbo e la Juventus non sembrano trovare pace. Nonostante il periodo sembri, per ora, essere finito, il mercato continua a tartassare i bianconeri. Il calciatore serbo sembra essere finito nel mirino di gran parte delle squadre europee, con le big pronte a saltare alla gola di un’indifesa Juventus.

Il calciatore non sembra essere intenzionato all’addio, ma ora anche il Bayern Monaco – orfano di Lewandoski – sarebbe pronto ad offrire fior di milioni pur di assicurarsi le prestazioni del forte attaccante bianconero.

L’offerta dei tedeschi

Dopo De Ligt anche Vlahovic sembrerebbe poter andare a Monaco di Baviera. O, almeno, nel caso in cui i bianconeri cedessero alle avances. La Juventus potrebbe ricevere già da gennaio un’offerta di circa 80 milioni di euro da parte dei tedeschi, che potrebbe lasciare di sasso la concorrenza.

Sul calciatore anche Tottenham, Arsenal e Real Madrid che gradirebbero prelevare il giocatore dalla Juventus. Bianconero che però non sembrano intenzionati a perdere il calciatore senza combattere, specialmente dopo un solo anno in bianconero.

L’ultima rete contro il Bologna risolleva gli animi, con il calciatore sempre più al centro del progetto bianconero. La Juventus non vuole perdere il giocatore e lui non vuole perdere la Juventus. L’ex Fiorentina è destinato a rimanere ancora per un po’ in bianconero, con la finestra estiva che potrebbe però essere infernale per Agnelli e i suoi. Resistere durante la stagione è un conto, ma farlo durante oltre due mesi di trattative è complicato.