lunedì, Settembre 29, 2025
Maestra d’asilo vende vodka fatta in casa per arrotondare e avvelena 25 persone

Francesca Panico
Bottiglie di Vodka Fonte: Google

A Slantsy, cittadina russa, una maestra d’asilo è stata arrestata per produzione illegale di vodka. L’alcolico, in questione, ha causato la morte di venticinque persone per avvelenamento da metanolo.

La settantenne, stando a quanto riportato dai tabloid locali, avrebbe iniziato a produrre l’acquavite a basso costo, per cercare di ricavare un’ulteriore entrata mensile. Dell’imbottigliamento e della successiva distribuzione, se ne occupava Nicolai Boytsov. Anche lui è stato arrestato. Sul capo del settantottenne pende anche l’accusa di aver, tra le vittime, consapevolmente avvelenato la moglie.

Dopo le prime morti improvvise, precedute da forti dolori, sono scattate le indagini. I medici legali tramite le autopsie hanno riscontrato in tutti i corpi alti tassi di metanolo. A quel punto, è partito lo stato di allarme. Passo dopo passo, le autorità sono riuscite a risalire ai soggetti, coinvolti nella  vendita di contrabbando di alcolici.

Oltre alla maestra d’asilo, sono finiti in manette altri otto individui. Ciascuno di loro aveva un ruolo nella catena di produzione e distruzione. Per ora, sono otto i decessi confermati per avvelenamento. Ma la Polizia sospetta che ci siano altri venticinque casi, oltre le varie parsone ricoverate nella regione.

La vendita di alcol di contrabbando, ad oggi, in Russia è cresciuta a livello esponenziale. La guerra, infatti, ha innalzato i costi delle bevande in questione. Proprio per questo, molti decidono di comprare quello fatto artigianalmente. Tuttavia, nella  preparazione di tali sostanze, molto spesso, si tende ad aggiungere metanolo per aumentarne la potenza; con conseguente disastrose.

