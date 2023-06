Voglia di Italia! Insigne, Bernardeschi e Verratti tornano?

Le squadre italiane quest’anno sono tornate protagoniste in Europa. Inter, Roma e Fiorentina sono rispettivamente in finale di Champions, Europa League e Conference League. Questi traguardi sembrano aver messo nella testa di alcuni calciatori italiani che giocano all’estero la voglia di ritornare in patria. In particolare parliamo del centrocampista del PSG Marco Verratti e dei calciatori del Toronto Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi.

Di questa voglia di tornare in Serie A ne ha parlato il giornale “Repubblica” che commenta così questa situazione dei tre calciatori italiani: “Il centrocampista vorrebbe tornare in Italia anche se offerte dalla Premier non mancano, a partire dal City di Guardiola che monitora la situazione. Juventus, Inter e Napoli osservano interessati gli sviluppi, ma i costi dell’operazione restano fuori portata visto l’ingaggio da 12 milioni di euro e i 50 richiesti dal PSG.

Discorso diverso per Insigne e Bernardeschi che stanno vivendo un periodo difficile a Toronto: molti club sono interessati ai due calciatori offensivi, in particolare Roma, Lazio, Napoli (nel caso di Bernardeschi) e Milan sembrano pronti a riportare i due in Italia.”

La stagione di Insigne e Bernardeschi è stata davvero fallimentare. I canadesi si trovano ultimi in campionato e i due calciatori italiani non sono riusciti a lasciare il segno con la maglia del Toronto. Si aggiunge, per il calciatore nativo di Frattamaggiore, anche il fatto che sta guardando da molto lontano la vittoria dello scudetto del Napoli, di cui è stato capitano fino lo scorso anno. Berardeschi invece si aspettava molto di più dalla MLS che sembra averlo deluso.

Verratti infine è uno dei centrocampisti più forti al mondo. La sua avventura al PSG dura da anni e probabilmente ha bisogno di una nuova sfida. Ritornare in Italia sarebbe una soluzione a lui molto gradita ma il suo ingaggio è uno scoglio molto difficile da superare. Per questo motivo le squadre di Premier sembrano pronte a comprare il gioiello del centrocampo italiano.