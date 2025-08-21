Napoli, altri tre acquisti da oltre 70 milioni di euro per accontentare le richieste di Antonio Conte: i nomi

Il Napoli è pronto a dare un’accelerata decisiva sul mercato con tre operazioni che potrebbero cambiare volto alla squadra di Antonio Conte. Dopo settimane di attesa e trattative serrate, il club azzurro è vicino a chiudere tre acquisti di grande rilievo: Juanlu, Elmas e un nuovo attaccante destinato a sostituire l’infortunato Romelu Lukaku, con il nome di Rasmus Højlund in cima alla lista.

La dirigenza partenopea, spinta dall’urgenza di rinforzare l’organico, ha impostato un piano che prevede investimenti importanti sia sul presente che in ottica futura. Juanlu, talento spagnolo in grado di dare freschezza sulle corsie esterne, è considerato un innesto già definito, mentre il ritorno di Elmas permetterebbe al centrocampo di ritrovare duttilità e qualità, caratteristiche spesso mancate nell’ultima stagione.

Il capitolo più delicato riguarda l’attacco: l’infortunio di Lukaku ha costretto la società a muoversi immediatamente per garantire a Conte un sostituto di livello internazionale. La scelta è ricaduta su Højlund, attaccante danese in forza al Manchester United, che rappresenterebbe un colpo di grande prospettiva. L’operazione potrebbe concretizzarsi con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, soluzione che permetterebbe al Napoli di dilazionare la spesa complessiva.

In totale, tra prestiti e ipotetici riscatti, le tre trattative porterebbero a un investimento complessivo superiore ai 70 milioni di euro, segnale evidente della volontà del club di tornare competitivo su tutti i fronti. Con l’arrivo di questi rinforzi, il Napoli si candida a essere protagonista assoluto della prossima stagione, restituendo entusiasmo a una piazza che attende risposte concrete dopo mesi di incertezza.