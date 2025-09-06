Piotr Zielinski, da leader a Napoli a riserva di lusso: la scorsa estate è stato ad un passo dall’addio all’Inter

A Napoli Piotr Zielinski era un titolare inamovibile, un punto di riferimento del centrocampo, capace di garantire continuità, qualità tecnica e una presenza costante nelle trame offensive. Durante lo scudetto è stato un protagonista assoluto, con gol, assist e un minutaggio da leader.

All’Inter, invece, il suo arrivo a parametro zero aveva creato grandi aspettative, ma la realtà si è rivelata diversa. Zielinski è diventato spesso una riserva di lusso, con pochi minuti da titolare e molti ingressi a gara in corso.

I numeri sono eloquenti: solo 8 presenze da titolare in Serie A, un minutaggio limitato e prestazioni spesso poco incisive. Il suo rendimento è rimasto altalenante e lontano dagli standard visti a Napoli. Per questo motivo l’Inter, la scorso mercato, ha valutato la sua cessione: il contratto lungo, l’ingaggio importante e il ruolo marginale nel progetto tecnico spingono a considerare offerte.

Il contrasto è netto: a Napoli Zielinski era un leader riconosciuto, al centro del gioco; all’Inter è diventato un gregario, utile ma non decisivo, con un futuro ancora tutto da scrivere. Probabilmente, ulteriori valutazioni saranno fatte nel prossimo mercato di gennaio.