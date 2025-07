Voli, grandi novità in arrivo: stop al limite dei 100 ml per i liquidi nei bagagli a mano

Grandi e importanti novità in arrivo per tutti coloro che viaggiano in aereo: potrebbe essere tolto il limite dei 100 ml per i liquidi nei bagagli a mano. I passeggeri potrebbero essere liberi di portare in cabina acqua, olio, profumi e altri prodotti liquidi senza alcun limite. Tutto questo grazie all’impiego di nuovi scanner di sicurezza negli aeroporti europei.

NOVITÀ IN ARRIVO – A riportare la notizia è stato il Corriere della Sera, rivelando che l’ok definitivo da parte dell’Europa potrebbe venir dato anche quest’estate. Ad essere coinvolti sarebbero gli aeroporti di Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Milano Linate, Bergamo, Bologna, Catania, Torino.

Il limite è stato introdotto più di vent’anni fa, precisamente nel 2006, per scongiurare possibili attacchi terroristici. Si aveva il timore, quindi, di possibili esplosivi in forma liquida. Dall’anno scorso è arrivata la svolta, già in alcuni aeroporti italiani sono stati installati degli scanner modello Hi-Scan 6040 CTiX che sono in grado di rilevare con elevata precisione liquidi sospetti ed esplosivi, fornendo immagini ad alta risoluzione.

Dopo aver sospeso l’anno scorso l’utilizzo di questi macchinari di ultima generazione che rilevano la presenza di liquidi “sospetti”, potrebbe avvenire la svolta. A seguito di aggiornamenti e migliorie, potrebbe arrivare la tanto attesa svolta per tutti i passeggeri.

Non resta altro che attendere l’approvazione da parte della Conferenza europea dell’aviazione civile (Ecac). Inoltre, è doveroso ricordare che il divieto di portare oltre 100 millilitri di liquido rimarrà negli aeroporti dove non sono presenti questi dispositivi.