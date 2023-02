Vrsaljko, pronto il ritorno in Italia? Juventus e non solo su di lui

Sime Vrsaljko potrebbe tornare a giocare nel campionato italiano, con i bianconeri pronti eventualmente a prenderlo in estate. Il croato continua ad essere un ottimo giocatore

Si sono tanto cercati, ma alla fine mai presi. La Juventus e Sime Vrsaljko continuano a monitorarsi da lontano da tempo immemore, con i bianconeri che non hanno mai smesso di provarci con lui.

Il terzino croato si è da poco svincolato dopo l’esperienza all’Olympiacos e potrebbe tornare utile a parecchie squadre. Tra di queste la Juventus, che potrebbe provare il colpo. Restano comunque tante perplessità, specialmente per via del fisico cagionevole del giocatore.

Troppo soggetto ad infortuni

Il calciatore croato è troppo cagionevole a livello fisico, cosa che lo ha portato ad essere spesso fuori dal campo. Attualmente potrebbe essere un profilo abbastanza interessante, anche se la possibilità di vederlo in estate a Torino è abbastanza bassa.

I bianconeri potrebbero prenderlo come traghettatore, stando a quanto riportato da blasting news: “Fino quasi al termine di febbraio c’è la possibilità di tesserare giocatori attualmente senza squadra. Fra questi c’è anche Sime Vrsaljko, ex Atletico Madrid e Inter. Il terzino destro ha un’esperienza internazionale importante oltre al fatto che si può ingaggiare come calciatore comunitario. La Juventus sta giocando con il 3-5-2 e servirebbe un giocatore a tutta fascia destra, per questo potrebbe essere utile Vrsaljko, terzino destro che ha recentemente rescisso il contratto con l’Oylmpiacos. Nel recente calciomercato estivo era andato in scadenza di contratto con l’Atletico Madrid. L’esperienza professionale nella società greca non è durata molto se si considera che ha rescisso il contratto dopo aver disputato tre match del campionato greco, due di qualificazione alla Champions League e quattro di Europa League“.